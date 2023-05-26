2023/05/26 | 23:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرار بإلزام إقليم كردستان إعادة جزء من استقطاعات موظفيه بغداد -أربيل – الزمان تسود أجواء ترقب الأوساط البرلمانية والسياسية لإقرار أكبر موازنة في تاريخ العراق، وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قال إن السبت المقبل سيصوّت البرلمان على مشروع قانون الموازنة. وصوتت اللجنة المالية النيابية، الخميس، على الزام إقليم كوردستان بدفع 10% بشكل شهري […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجواء ترقب لإقرار أكبر موازنة في تاريخ العراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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