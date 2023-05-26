أجواء‭ ‬ترقب‭ ‬لإقرار أكبر‭ ‬موازنة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العراق‭ ‬

2023/05/26 | 23:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار‭ ‬بإلزام‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬إعادة‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬استقطاعات‭ ‬موظفيه بغداد‭ -‬أربيل‭ – ‬الزمان تسود‭ ‬أجواء‭ ‬ترقب‭ ‬الأوساط‭ ‬البرلمانية‭ ‬والسياسية‭ ‬لإقرار‭ ‬أكبر‭ ‬موازنة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العراق،‭ ‬وكان‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬الحلبوسي،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬سيصوّت‭ ‬البرلمان‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الموازنة‭.‬ وصوتت‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬النيابية،‭ ‬الخميس،‭ ‬على‭ ‬الزام‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬بدفع‭ ‬10‭%‬‭ ‬بشكل‭ ‬شهري‭ […]

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