2023/05/27 | 00:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال النائب السابق رياض المسعودي، الجمعة، ان في كربلاء جيوشا...

ظهرت المقالة واجهات شكلية للاعمار في كربلاء..



والغوص في الواقع يكشف الانهيار والفساد المريع أولاً على المسلة.

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