2023/05/27 | 00:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أوضح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، بخصوص انخفاض تصدير الغاز الإيراني للعراق، مؤكدا أنها مشكلة فنية.وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تعلق بشأن انخفاض تصدير غازها للعراق وتؤكد: “المشكلة فنية” المركز الخبري الوطني.

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