2023/05/27 | 00:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اوكرانيا: نحتاج لـ 48 مقاتلة من طراز F-16 لإجبار الجيش الروسي على التراجع المركز الخبري الوطني.

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