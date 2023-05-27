الطاقة النيابية: تثبيت عقود الكهرباء في الموازنة

2023/05/27 | 00:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو في لجنة الطاقة النيابية، تضمن مشروع قانون الموازنة المالية تثبيت أصحاب العقود في زارة الكهرباء على الملاك الدائم بموجب القرار السابق لمجلس الوزراء.وقال هاتف سهر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الموازنة تتضمن فقرة تثبيت كل موظف حكومي أمضى أكثر من عامين بصفة عقد له الحق في التثبيت على الملاك الدائم وبهذه الشروط ينطبق على العقود في وزارة الكهرباء”.وأضاف “جميع الوزارات في الحكومة تم تبليغها بهذا الأمر ليتم حسم اجراءاتها بهذا الشأن”.

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