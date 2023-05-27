ضبط عجلة مفخخة ومواد شديدة الانفجار غربي نينوى

2023/05/27 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغدادضبطت مفارز الاستخبارات العسكرية، عجلة مفخخة ومواد شديدة الانفجار غربي محافظة نينوى..



يتبع

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