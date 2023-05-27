الإطاحة بمبتزين احدهما امرأة في بغداد

2023/05/27 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية القبض على مبتزين أثنين أحدهما امرأة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم) انه "وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، ومن خلال كمين محكم، تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد الكرخ بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية / كربلاء، من القاء القبض على متهمة ومتهم وفق احكام المادة ٤٣١ من قانون العقوبات العراقي بقضايا ابتزاز".

وأضاف "تمت عملية إلقاء القبض على المتهمين بعد مراقبة فنية ومتابعة مستمرة لاكثر من اسبوعين لغاية الاطاحة بهما، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".

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