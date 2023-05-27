الدفاع المدني يخمد حريق حي الجامعة ويسجل اصابات (فيديو)

2023/05/27 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نجحت فرق الدفاع المدني بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل بناية تجارية سكنية متعدد الطوابق غربي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني تلقته (بغداد اليوم)، ان البناية "متخذاً فيها الطابق الأرضي مخزنا للدراجات الهوائية في منطقة حي الجامعة بنفق الشرطة بمشاركة فرق إطفاء وإنقاذ وإسعاف الدفاع المدني".

وأشار الى "استنفار فرق الدفاع وباشرت حال وصولها بتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر وإخلاء البناية من ساكنيها بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران داخل المخازن المحترق شديد الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة للحادث".

ولفت البيان الى "تسجيل إصابات بين عدد من المواطنين بحالات اختناق وإغماء شديد فما كان من أحد رجال الإطفاء إلا الدخول وإنقاذ المصابين وتأمين نقلهم خارج البناية حتى أنهك وأصيب بفقدان الوعي نتيجة شدة الحرارة وكثافة الانبعاثات الغازية السامة ليتم إجراء الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي قبل تأمين نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم فيها".

وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن.

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