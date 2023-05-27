2023/05/27 | 00:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3s-il_R70Bo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير السكك: طريق التنمية سيربط ميناء الفاو بأوروبا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير السكك: طريق التنمية سيربط ميناء الفاو بأوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).