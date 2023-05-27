2023/05/27 | 00:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، رفض دعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرازيل: رفضت دعوة بوتين لزيارة روسيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرازيل: رفضت دعوة بوتين لزيارة روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).