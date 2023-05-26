وزيرة الخزانة الأميركية ترجح موعدا جديدا للتخلّف عن السداد

2023/05/27 | 00:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الجمعة، من أن الولايات المتحدة قد تتخلّف عن السداد اعتبارا من 5 حزيران/يونيو، في تقديرات محدّثة بعدما أشارت سابقا إلى أن هذا الأمر قد يحصل في الأول من الشهر.

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