2023/05/27 | 01:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _Pax4EaGZ3Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العثور على عدد من أجهزة الموبايل وآلات حادة مخبأة داخل سجن التاجي ببغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العثور على عدد من أجهزة الموبايل وآلات حادة مخبأة داخل سجن التاجي ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).