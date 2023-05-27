الأمم المتحدة: غوتيريش

2023/05/27 | 01:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الأخير "مصدوم" من رسالة بعثها الحاكم العسكري للسودان عبدالفتاح البرهان يطلب فيها استبدال المبعوث الخاص للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس.

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