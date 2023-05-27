رئيس حكومة الإقليم: اللجنة المالية بالبرلمان انتهكت اتفاقنا مع الحكومة بشأن الموازنة

2023/05/27 | 01:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ وجه رئيس حكومة غقليم كردستان مسرور بارزاني، انتقادا للجنة المالية النيابية واتهامات بانتهاك الاتفاق مع بغداد، بشأن الموازنة.قال بارزاني في تغريدة له بموقع تويتر وتابعتها “إيرث نيوز”، إن “أعضاء في اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أدخلت تغييرات على مشروع الموازنة، منتهكة الاتفاقية مع مجلس الوزراء برئاسة السوداني”.وأضاف أن “الاتفاقية […]

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