"تدوينات مسيئة للملك".. كيف يصدر القضاء المغربي عقوبات تخص "إهانة رجال الدولة"؟

2023/05/27 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعاد الحكم على ناشطة مغربية بالسجن على خلفية تصريحات اعتبرت مسئية للملك والقضاء، الجدل حول القوانين التي ترى فيها المملكة صونا للاحترام الواجب للمؤسسة الملكية والقضاء، وتعتبرها منظمات حقوق الإنسان خرقا لحرية التعبير.

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