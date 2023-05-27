سقف الدين الأميركي.. بايدن يبدي تفاؤله في التوصل لاتفاق

2023/05/27 | 02:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن الجمعة عن تفاؤله باتفاق "قريب جد" لمحادثات سقف الدين العام، والتي تأتي بعد تصريحات تأجيل "الموعد النهائي للتخلف عن سداد الديون لعدة أيام".

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