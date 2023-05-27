الصين: أمريكا تعرضنا لخطر كبير بسبب شنها هجمات إلكترونية ضدنا

2023/05/27 | 03:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الصين، الجمعة، الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجمات إلكترونية ضدها "منذ فترة طويلة"، وذلك بعد أيام من إلقاء واشنطن مسؤولية الهجمات الأخيرة على بنيتها التحتية الحيوية على مجموعة "فولت تايفون" التابعة لبكين.

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