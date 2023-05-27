"مكة منوّرة".. أول رائدة فضاء سعودية توثق مرورها فوق الكعبة 

2023/05/27 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية، الجمعة، مقطع فيديو أظهر مرورها فوق الكعبة ومدينة مكة.

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