واشنطن تدين هجوما لحركة الشباب على قوات حفظ السلام في الصومال

2023/05/27 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت الولايات المتحدة في بيان صحفي الجمعة الهجوم الذي شنته حركة الشباب المتطرفة على قاعدة قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال.

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