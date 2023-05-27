الاتحاد الأوروبي يعلق على نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا

2023/05/27 | 04:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن إدانته للاتفاق المبرم بين موسكو ومينسك لنشر أسلحة نووية روسية في بيلاروسيا، واصفا إياه بأنه "خطوة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد الخطير للغاية".

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