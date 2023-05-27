2023/05/27 | 06:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمين العام لحزب المؤتمر الوطني "ANC" الحاكم في جنوب أفريقيا ورده على سؤال إن كانت بلاده ستعتقل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إذا زارها كما هو مخطط في أغسطس/ اب المقبل.

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