الجيش السوداني يستدعي قوات الاحتياط.. وقوات

2023/05/27 | 06:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش السوداني استدعاء كامل قوات الاحتياط من ضباط وضباط صف وجنود في القوات المسلحة، واستنكرت بدورها قوات الدعم السريع هذه الخطوة معتبرة أنها تعد "دليلا على فشل الجيش في مواجهته".

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