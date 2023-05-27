تحليل.. لماذا تم استبدال علي شمخاني النجم الصاعد للدبلوماسية الإيرانية؟

2023/05/27 | 07:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في شهر مارس/ آذار الماضي، وجد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني نفسه على الصفحات الأولى لأهم وسائل الإعلام في العالم وهو يصافح وزيرا سعوديا بعد التوصل لاتفاق تاريخي توسطت فيه الصين.

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