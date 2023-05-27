جدل في السعودية.. طالب صعقته الكهرباء وأسرته تكشف ما حدث

2023/05/27 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت حادثة تعرض طالب سعودي لصعقة كهربائية داخل مدرسته بمنطقة جازان "جنوب غرب المملكة" جدلا، خاصة أن أسرته ادعت أنه لم يحظى بالمساعدة المطلوبة لإنقاذه، حيث تدخل شقيقه وحاول نقله بسيارته لتلقي الإسعافات، لكن المركبة احترقت قبل أن يصلا إلى المستشفى.

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