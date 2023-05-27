عثرت على جثته.. المباحث الكويتية

2023/05/27 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، عن تمكنها من "فك رموز اختفاء" مواطن فقد قبل أكثر من شهرين.

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