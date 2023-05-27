بعد هرب المصارع المصري أحمد بغدودة.. تحرك قانوني ضد اتحاد المصارعة

2023/05/27 | 08:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الرياضة والشباب المصري، أشرف صبحي، عن إحالة اتحاد المصارعة في البلاد إلى النيابة العامة عقب هروب المصارع، أحمد بغدودة، من معسكر بلاده خلالا مشاركته ببطولة في تونس.

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