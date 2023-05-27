الاعرجي يتوجه إلى السليمانية لبحث إجراءات المحضر الأمني بين العراق وإيران

2023/05/27 | 08:48 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتوجه مستشار الأمن القومي، قاسم الاعرجي، اليوم السبت، الى محافظة السليمانية لبحث إجراءات المحضر الأمني بين العراق وإيران.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاعرجي، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة توجه إلى السليمانية على رأس وفد أمني".وأضاف، أن "زيارة الاعرجي تأتي لبحث إجراءات المحضر الأمني بين العراق وإيران".

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