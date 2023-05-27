صندوق النقد: أميركا تحتاج لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة

2023/05/27 | 09:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إن أسعار الفائدة الأميركية ستحتاج على الأرجح إلى البقاء مرتفعة لفترة أطول لترويض التضخم، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.

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