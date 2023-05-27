العراق.. كيف يسهم إقرار قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال في دعم القطاع الخاص؟

2023/05/27 | 09:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البرلمان العراقي مؤخرا قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بالقطاع الخاص، في خطوة عدتها الحكومة ركيزة أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها.

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