بدء وصول الوفود المشاركة بمؤتمر طريق التنمية في بغداد

2023/05/27 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بدأت الوفود المشاركة بمؤتمر مشروع طريق التنمية بالوصول الى العاصمة بغداد.

وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الوكيل الاداري لوزارة النقل حازم الحفاظي استقبل في مطار بغداد الدولي وزير الطاقة والبنى التحتية الاماراتي سهيل المزروع والوفد المرافق له إستعداداً للمشاركة في مؤتمر مشروع طريق التنمية الذي ترعاه الحكومة العراقية".

كما "وصل في وقت سابق وزير النقل السوري المهندس زهير خزيم، إلى مطار بغداد الدولي، حاملاً معه رسالة تعزيز التعاون وتعميق العلاقات الثنائية بين سوريا والعراق في قطاع النقل".

فيما استقبل الوكيل الاداري لوزارة النقل حازم الحفاظي، وكيل وزارة المواصلات القطري حمد عيسى رجب والوفد المرافق له إستعداداً للمشاركة في مؤتمر مشروع طريق التنمية الذي ترعاه الحكومة العراقية.

وأيضا استقبل الوكيل الفني لوزارة النقل طالب بايش وكيل وزير النقل الإيراني شهريار أفندي زاده والوفد المرافق له إستعداداً للمشاركة في مؤتمر مشروع طريق التنمية.

ووصل الوفد السعودي، صباح اليوم الى مطار بغداد الدولي تمهيدا للمشاركة في مؤتمر مشروع طريق التنمية الذي يرعاه العراق.

وتشهد دول المنطقة اهتمامًا متزايدًا بمشروع طريق التنمية، والذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز الروابط النقلية بين العراق ودول المنطقة.

يشار الى ان وزارة النقل العراقية ارسلت دعوات رسمية لحضور المؤتمر لعدد من المنطقة وجوار العراق، وهي كل من (المملكة العربية السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان وإيران) .

وسيعقد المؤتمر في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء، يوم السبت المقبل (27 أيار الجاري)، ويستمر ليوم واحد فقط.

وسيشهد المؤتمر الإعلان رسميا عن المشروع من أجل معرفة الدول التي ترغب بشكل جدي في الالتحاق بالمشروع.

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