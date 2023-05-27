النفط تطلق مبادرة

2023/05/27 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أطلقت وزارة النفط ،اليوم السبت، مبادرةِ "النُخب" بواقعِ 100 فرصةٍ لدراسةِ البكالوريوس في الجامعاتِ العالميةِ.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ لشؤونِ الطاقة ووزيرِ النفط حيّان عبدِ الغني أعلن عن إطلاقِه مبادرةِ "النُخب" بواقعِ 100 فرصةٍ لدراسةِ البكالوريوس في الجامعاتِ العالميةِ الرصينة، مخصصةٍ للخريجينَ الأوائلِ في مرحلةِ الدراسةِ الإعدادية للعامِ الدراسيّ 2023-2024 ".

واضاف البيان، أن "هذه الدعوة تشمل الطلبة ممّن تتراوحُ معدلاتُهم بينَ 95-100 درجة للفرعِ العلميّ و90-100 درجة للفرعِ الأدبيّ.

وأشار الوزير الى حرص الحكومة والوزارة الارتقاء بالمستوى العلمي في العراق من خلال رعاية وتوفير فرص متميزة للنخب والكفاءات الشبابية الوطنية - بناة وقادة المستقبل - للدراسة في الجامعات العالمية الرصينة للاختصاصات التي تجدها ضرورية في قطاعات النفط والطاقة وغيرها .



داعياً أبنائِنا الطلبة الى بذلَ مزيدٍ من الجهود والمثابرة والتفوق ليكونوا النُخبةَ المرتَقَبة لتمثيلِ بلدِنا العزيز في الجامعاتِ العالمية" .

من جانبه قال مدير عام دائرة التدريب والتطوير في الوزارة هشام ياس شعلان إن "باب التقديم سيُفتحُ ابتداءً من 15 أيلول 2023، منوهاً بان الطلبة المتقدمين سيخضعون الى الاختبار والتنافس"، وان "الوزارة تتكفل بجميع النفقات المالية خلال فترة الدراسة" .

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