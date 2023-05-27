خام البصرة يسجل خسارة أسبوعية.. وبرنت يلامس الـ77 دولارا

2023/05/27 | 09:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أغلق خام البصرة على خسارة، فيما سجل خام برنت مكاسب وذلك في آخر جلسات الأسبوع.

واغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على انخفاض بلغ 1.84 دولار ليصل الى 72.03 دولارا، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 33 سنتا بما يعادل 0.46%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 1.84 دولار ليصل الى 74.85 دولارا، إلا أنه سجل ايضا خسارة اسبوعية بلغت 0.33 سنتا او مايعادل 0.44%.

أما خام برنت فقد أغلق في آخر جلسة له من أمس الجمعة على ارتفاع بمقدار 69 سنتا ليصل الى 76.95 دولارا، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.37 دولار أو ما يعادل 1.81%.





وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في آخر جلسة له من يوم الجمعة على ارتفاع ايضا بمقدار 84 سنتا ليصل الى 72.67 دولارا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.12 دولار او ما يعادل 1.57%.

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا يوم الجمعة مدعومة باقتراب المسؤولين الأميركيين من ‏التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي وكلام مسؤولي أوبك بشأن ‏سياسة الإنتاج واحتمالية خفض الانتاج.

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