2023/05/27 | 10:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مسار عبد المحسن راضي سكَّ اليابانيون مصطلح “كاروشي” للإشارة إلى أولئك الذين يسقطون ميَّتين من كثرة التعب نتيجة قيامهم بعمل يومي مجهد.التجارب السياسيَّة العراقيَّة لمُغادرة النظام الطائفي والعرقي في...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي.. غسَّالة أُممية ماركة جون بولتون) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي.. غسَّالة أُممية ماركة جون بولتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).