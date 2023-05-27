تصدير الديمقراطية الأمريكية

2023/05/27 | 10:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش وصف نعوم تشومكي السياسة الامريكية بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 بقوله ” العدو الأضعف لا بد أن يسحق سحقا، لا ان يهزم فقط! اذا اردنا تلقين العالم...أكمل القراءة ←

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