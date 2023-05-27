النزاهة تكشف تلاعباً في أوامر 1034 محاضراً وإدارياً في الديوانية

2023/05/27 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن حصول تلاعب في أوامر 1034 محاضراً وإدارياً في محافظة الديوانية.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة وبحسب بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، بأنَّ “ملاكات […]

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