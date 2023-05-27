صواريخ تصيب عيادة في أوكرانيا وقصف على منطقتين روسيتين

2023/05/27 | 10:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – استهدفت أوكرانيا مجددا الجمعة بصواريخ روسية أصابت خصوصا عيادة في دنيبرو حيث قتل شخصان على الأقل وهو ما ندد به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باعتباره “جريمة ضد الإنسانية”.في موسكو، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف النزاع في اوكرانيا مع الموفد الصيني الخاص لي هوي الذي كان زار كييف […]

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