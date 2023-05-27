2023/05/27 | 10:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رحيم المالكي ماذا لو أصبح أعضاء مجلس النواب، مائة نائب فقط ينتخبون مباشرة من جمهور محافظاتهم اي بمعدل نائب واحد لكل ٤٠٠ ألف ناخب.
المحصلة ستكون: تقنين مالي كثيف من ناحية الرواتب وعدد الحمايات وترشيد استهلاك السيارات واعدادها، ومعرفة كل محافظة لممثليها الحقيقيين وسهولة الوصول للجمهور واستلام طلباته، والامور التي تخص المحافظات.
بهذا الأسلوب، يتم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترشيد أعداد المناصب وانفاق الأموال – رحيم المالكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المحصلة ستكون: تقنين مالي كثيف من ناحية الرواتب وعدد الحمايات وترشيد استهلاك السيارات واعدادها، ومعرفة كل محافظة لممثليها الحقيقيين وسهولة الوصول للجمهور واستلام طلباته، والامور التي تخص المحافظات.
بهذا الأسلوب، يتم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترشيد أعداد المناصب وانفاق الأموال – رحيم المالكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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