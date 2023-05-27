ترشيد أعداد المناصب وانفاق الأموال – رحيم المالكي

2023/05/27 | 10:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيم المالكي ماذا لو أصبح أعضاء مجلس النواب، مائة نائب فقط ينتخبون مباشرة من جمهور محافظاتهم اي بمعدل نائب واحد لكل ٤٠٠ ألف ناخب.المحصلة ستكون: تقنين مالي كثيف من ناحية الرواتب وعدد الحمايات وترشيد استهلاك السيارات واعدادها، ومعرفة كل محافظة لممثليها الحقيقيين وسهولة الوصول للجمهور واستلام طلباته، والامور التي تخص المحافظات.بهذا الأسلوب، يتم […]

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