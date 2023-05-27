سلسلة تعليمية جديدة.. في اللغة والمجتمع والدين

2023/05/27 | 10:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلسلة حديقة الحبّ للتربية الدينيّة..أَتَعَلَّمُ الْحُروفَ، أَتَعَلَّمُ قِراءَةَ القُرآنِ، أَعْرِفُ رَسولي، أَتَعَلَّمُ ديني، الْمُشارَكَةُ الأُسَرِيَّةُ تتضمن مجموعة “سلسلة حديقة الحبّ للتربية الدينيّة” التعليميّة الدينيّة التي أعددناها لأطفالنا، خمسة كتب موجهة أولاً للآباء والمربين الذين تقع على كاهلهم مسؤولية كبيرة في ما يتعلق بتعليم أطفالهم الحياة الدينية التي يجب أن يمارسوها بمشاعر إيجابية؛ وموجّهة ثانياً إلى […]

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