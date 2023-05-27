بريطانيا.. تحذير من ركود محتمل عام 2024

2023/05/27 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر خبراء بمجال الاقتصاد، رئيس الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، من ركود محتمل في المملكة المتحدة عام 2024.

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