ايران تريد التنسيق والتعاون مع المحافظات العراقية المحاذية لها

2023/05/27 | 10:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أكد محافظ كرمانشاه الايرانية محمد طيب صحرائي، السبت، ازدياد التعامل...

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