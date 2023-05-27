2023/05/27 | 10:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: رأى معهد التمويل الدولي، السبت، أن العراق لا يستطيع التأقلم...

ظهرت المقالة التمويل الدولي: العراق لن يتأقلم مع تراجع النفط..



سيكون صعبا على إقتصاده أولاً على المسلة.

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