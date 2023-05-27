دراسة تُحذّر: عدم انتظام الدورة الشهرية قد ترتبط بهذه الأمراض

2023/05/27 | 10:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء اللواتي يعانين من دورات شهرية غير منتظمة قد يواجهن خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة أعلى.

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