2023/05/27 | 10:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى عضو اللجنة المالية النيابية، يوسف الكلابي، اليوم السبت، الانباء التي تتحدث عن تأجيل جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الموازنة، فيما اكد انه لم يتم تحديدها اصلا.وكتب الكلابي على تويتر، وتابعته وكالة ايرث نيوز، قائلا إننا “لم نسلم مسودة الموازنة لرئاسة المجلس لاننا لم ننتهي من كافة التفاصيل وان شاء الله غدا […]

ظهرت المقالة المالية النيابية تفند حديثاً عن جلسة الموازنة..



وتحسم الجدل أولاً على ايرث نيوز.

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