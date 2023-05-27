2023/05/27 | 10:30 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برج الجدي | من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vYyGkn5vpyI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برج الجدي | من ٢٧ أيار الى ٢ حزيران ٢٠٢٣) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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