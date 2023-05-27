استقرار أسعار صرف الدولار لليوم الثالث توالياً

2023/05/27 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً في الأسواق المحلية ببغداد والمحافظات ولليوم الثالث على التوالي.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن " سعر صرف الدولار في بورصتي الحارثية والكفاح بلغ 146.100 دينار لكل 100 دولار".

وأضاف "فيما بلغ سعر البيع في مكاتب الصرافة بلغ 146.500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 145.500 دينار لكل 100 دولار".

وكان سعر صرف الدولار قد سجل يوم، أمس الجمعة، استقراراً حيث بلغ 146.500 دينار لكل 100 دولار.

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