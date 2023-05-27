محتجون يقطعون طريق أربيل- الموصل (صور)

2023/05/27 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - نينوى

خرج العشرات من اصحاب محال وعمال علوة اربيل ،اليوم السبت، بتظاهرة وأغلاق الطريق العام الرابط بين محافظتي أربيل ونينوى.

وذكر مراسل (بغداد اليوم) أن "العشرات من اصحاب محال وعمال علوة اربيل خرجوا اليوم بتظاهرة وأغلاق الطريق العام الرابط بين محافظتي أربيل ونينوى".

وأضاف، ان "المتظاهرين خرجوا احتجاجا على أمر اغلاق محالهم واجبارهم على الانتقال لمكان اخر".

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