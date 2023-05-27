2023/05/27 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم السبت، العثور على 7 مضافات لداعش في طوز خورماتو بصلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 52 في الحشد والرد السريع تعثران على سبع مضافات في طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، أن " المضافات تضم مواد لوجستية وطبية لداعش في قضاء طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين".

ولا تزال فلول العناصر الارهابية في تنظيم داعش تتخذ أوكارا لها في المناطق الجبلية والكهوف، في وقت تُغير عليها القوات الامنية بعدة عمليات ناجحة وموجعة للقضاء على بقايا التنظيم الارهابي.

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