البنك المركزي يعلن اطلاق مشروع المدينة المالية ومصرف

2023/05/27 | 11:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، السبت، اطلاق مجموعة مشاريع جديدة لتنشيط القطاع المصرفي في العراق.

وقال العلاق في المؤتمر المصرفي السنوي وحضرته "الاقتصاد نيوز" إن "مبادرات البنك المركزي تجاوزت 13 تريليون دينار وهي الأكبر بتاريخ العراق لتمويل النشاطات الاقتصادية"، مضيفا أن "التوسع في استخدام وسائل الدفع الحديثة يساهم بتحسين الارادات وبناء أساس قوي للاستقرار والنمو الاقتصادي وينعكس ذلك في دعم سياسات البنك المركزي".

وتابع العلاق أن "البنك المركزي يعمل على تحقيق بنية متكاملة وقواعد وسياسات مستدامة للتغلب على التحديات التقنية وأمن المعلومات والامن السيبراني وتطبيق اجراءات الأمان والخصوصية لحماية معلومات المستخدمين والمواطنين".

وأشار الى أن البنك "يسعى لتحقيق نظام متكامل تشترك فيه الاطياف المالية كافة من مؤسسات مالية وحكومية ومطوري الاعمال لتعزيز البيئة التنافسية وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية ومنع الاحتكار، كما نتطلع الى بناء شراكات عمل مع الشركات لتكون لاعبا اساسيا في خدمات الدفع الالكتروني".

ولفت الى أن "البنك أطلق مجموعة مشاريع جديدة لتنشيط القطاع المصرفي منها تأسيس مصرف ريادة للتنمية الاجتماعية"، مبينا أن "المصرف له ابعاد اجتماعية واقتصادية وسيقدم الدعم اللازم للمصرف عبر مبادراته الخاصة العلاق".

وأشار الى أن "المصرف سيكون الاول في العراق لرعاية محدودي الدخل عبر قروض ميسرة وضمانات بسيطة لتقليل نسب البطالة والفقر"، لافتا الى أن "البنك يضع اللمسات الأخيرة لاعداد استراتيجية وطنية للاقراض المصرفي في العراق".

وتابع أن "من ضمن المشاريع أيضا أطلاق مشروع انشاء مركز للمال والاعمال وسيكون بمثابة مدينة متكاملة تضم سوق الأوراق المالية وقطاع الاعمال والمؤسسات المالية"، مبينا أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أوعز بتوفير الأراضي لهذا المشروع وتم تكليف رابطة المصارف الخاصة باعداد دراسة أولية للمشروع".

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