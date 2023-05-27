معظمهم في مصر.. عدد المدنيين الفارين من السودان إلى الدول المجاورة عقب اندلاع الصراع

2023/05/27 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل اشتداد العنف في السودان، أدت سنوات من عدم الاستقرار السياسي إلى نزوح عدة ملايين من الأشخاص داخل السودان، كما استضافت البلاد أيضًا 1.13 مليون لاجئ من دول أخرى تعاني من النزاعات، بما في ذلك جنوب السودان وإريتريا وسوريا، وفقًا لبيانات مفوضية شؤون اللاجين.

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