2023/05/27 | 11:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: مقتل صاحب مصفاة للنفط برصاص سلاح كاتم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/27 | 11:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك: مقتل صاحب مصفاة للنفط برصاص سلاح كاتم) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك: مقتل صاحب مصفاة للنفط برصاص سلاح كاتم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).